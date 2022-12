La N-VA demande à nouveau des explications au Premier Ministre Alexander De Croo sur le Budget: «Lorsque le premier ministre parle, nous supposons qu’il dit la vérité»

Par la suite, un ancien collaborateur d’Eva De Bleeker a écrit sur LinkedIn que le cabinet De Croo avait en effet «explicitement accepté la version avec la réduction de 1,3 milliard (d’euros)» via WhatsApp - soit la version du budget présentée par l’ex-secrétaire d’État au Parlement. L’hebdomadaire Knack publie mardi ces messages WhatsApp et conclut que le Premier ministre n’a pas dit la vérité.

Le cabinet d’Alexander De Croo maintient sa version, à savoir qu’il a annoncé via le «canal de communication standard» que les chiffres concernant la TVA et les droits d’accise étaient incorrects. Dans l’un des messages WhatsApp, on peut lire «Alors c’est ok pour nous». Selon le cabinet, ce message fait référence à un thème différent, à savoir la section pharmaceutique et la sécurité sociale.