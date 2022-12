Budget 2023: les messages WhatsApp entre Alexander De Croo et Eva De Bleecker ont fuité, «le Premier ministre n’a pas dit la vérité au Parlement»

Ces dernières semaines, Alexander De Croo avait toujours nié avoir donné son accord à cette version du budget. Les révélations de l’hebdomadaire flamand semblent prouver le contraire. Dans un échange de messages WhatsApp entre le cabinet De Croo et le cabinet De Bleecker à propos de ce fameux budget, on peut notamment y lire le cabinet donner son accord en disant « So is ok for us » et « merci pour les ajustements ».

Le 10 novembre dernier, celle qui était secrétaire d’État au budget avait présenté son budget 2023 et avait dû présenter sa démission après que le Premier ministre avait marqué son désaccord. Le Premier ministre avait nié devant la commission parlementaire l’existence de ces messages.