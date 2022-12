110 millions d’euros pour l’une des stars de la Coupe du monde: Manchester City est prêt à faire des folies sur le mercato

Manchester City serait prêt à faire des folies pour s’attacher les services de Josko Gvardiol, défenseur croate qui est l’une des grosses révélations de la Coupe du monde. Selon les informations de Foot Mercato, le club cityzen aurait transmis une offre de 110 millions d’euros au RB Leipzig afin d’attirer le défenseur central.

Lire aussi Coupe du monde: Josko Gvardiol, le cauchemar de Romelu Lukaku a déjà la taille patron

Le club mancunien serait donc prêt à tout pour doubler la concurrence pour recruter Gvardiol (également annoncé dans le viseur de Chelsea), sur qui Pep Guardiola voudrait pouvoir compter dès cet hiver.

Si cela se concrétisait, Gvardiol, qui s’était offert une prestation XXL contre les Diables rouges et notamment Romelu Lukaku, pourrait donc devenir le défenseur le défenseur le plus cher de l’histoire et détrôner Harry Maguire.