Huy: à cause de la météo, la fin du chantier avenue Adolphe Chapelle est reportée à l’année prochaine

Prévue initialement ces 15 et 16 décembre, la fin des travaux de l’avenue Adolphe Chapelle n’aura finalement pas lieu en raison des conditions météorologiques. La deuxième couche d’asphaltage, celle d’usure, qui devait être posée sur la voirie devra attendre le début de l’année 2023.

Contrairement à ce qui était prévu, l’avenue Adolphe Chapelle reste donc bel et bien accessible aux véhicules et aux piétons. Les différents parkings de la bibliothèque et du Quadrilatère restent eux aussi accessibles.