Didier Deschamps se méfie du Maroc à la Coupe du monde: «Aucun de leurs adversaires n’a trouvé la solution»

Championne en titre, la France disputera mercredi une deuxième demi-finale consécutive de Coupe du monde. Les Bleus, favoris, défieront la surprise de cette édition, le Maroc. « C’est l’équipe qui a le mieux défendu, avec une organisation rationnelle », a résumé le sélectionneur Didier Deschamps en conférence de presse, mardi.

« Cette équipe a une capacité à très bien défendre », a expliqué Deschamps. « Aucun de leurs adversaires n’a trouvé la solution. Mais il ne faut pas la réduire au secteur défensif, elle ne serait pas là si elle n’avait pas d’autres qualités. C’est l’équipe qui a le mieux défendu, avec une organisation rationnelle. Et ils ont fait mal à tous les adversaires. Mes observateurs ont vu tous leurs matches, il y a des éléments à prendre en compte, il faudra leur poser des difficultés ».

La France se retrouve en demi-finales alors qu’elle a dû faire face à de nombreux blessés avant et pendant le Mondial et qu’elle présente un effectif partiellement renouvelé par rapport au titre remporté en Russie en 2018. « Mon équipe ne me surprend pas », confie Deschamps. « L’unique vérité vient du rectangle vert. Certains joueurs n’avaient pas forcément l’expérience, c’est leur première compétition, on ne sait jamais comment ils peuvent réagir face à la compétition et sur le plan émotionnel. Mais il y a des cadres qui jouent très bien leur rôle, donc une dynamique très positive s’est installée. »

Le Maroc devrait pouvoir à nouveau compter sur des tribunes acquises en grande partie à sa cause. « Cela fait beaucoup de bruit, j’ai pu l’entendre, mes observateurs me l’ont dit, mes joueurs sont prévenus. Cela fait partie du contexte. Le savoir avant c’est toujours mieux. Et ce n’est pas demain que ça sera inférieur. Préparer un match, c’est aussi se préparer à l’environnement. Mes joueurs savent à quoi s’attendre », a relativisé Deschamps.