Le Quartier Doré inaugure ses projets le 18 décembre à Montignies-sur-Sambre: «C’est grâce à ça que l’on a rencontré nos voisins»

D’un appel à projet « Initiatives Citoyennes » de la Maison de la Participation et des Associations, est né le Quartier Doré. Avec 4.000 € pour soutenir le projet, l’ASBL porteuse « le Prétexte » n’a pas chômé. Autour du Cercle Saint-Charles, différentes idées se sont matérialisées et ce dimanche 18 décembre leur inauguration a lieu. Au programme de cette journée de fête, la visite des réalisations dès 11h30, un verre de l’amitié, mais aussi de quoi se restaurer et profiter du Marché de Noël des partenaires de l’ASBL. Le Cercle Saint-Charles, Les hérissés et la Halle de Montignies-sur-Sambre avec les producteurs de la région seront présents : l’épicerie de la Halle, le Comptoir des vins bios, K’Rolo Cosmetics, Macrobat, les thés d’Isa, les P’tits Palais, la Boucherie Blaimont et les Tartes Vertes.

Christophe Hennuy

Un jardin partagé D’abord, une fresque s’est dressée sur chaque pignon du bâtiment. « Cela a amené beaucoup de voisins, curieux de ce qu’il se passait », a remarqué Stéphanie Joris, de l’ASBL le Prétexte. « Ils avaient leur mot à dire dans la conception. » Sur l’une, les couleurs du Cercle et des phrases et mots-clés qui représentent son ambiance. L’autre a été réalisée par AdHoc Mosaïque et clame la valeur principale du projet « Vivre ensemble ».

Ensuite, un coin lecture devant le bâtiment a vu le jour. Créé pour inviter le voisinage s’installer et à échanger, il laisse des livres et des bancs à disposition. Toujours à l’avant des bâtiments, des bacs à herbes aromatiques donnent un aperçu de ce qui se cache à l’arrière du Cercle : le jardin partagé. Le jard’inspi a été défriché et d’autres bacs commencent à voir le jour. Les premières plantations seront réalisées en début d’année 2023. Christophe Hennuy Lire aussi À Montignies-sur-Sambre, le Jardin Doré s’installe derrière le Cercle Saint Charles: un jardin partagé à l’initiative du Prétexte Rassembler les voisins Au cœur du projet, les riverains. « Mon compagnon et moi avons emménagé à Montignies-sur-Sambre en 2019, mais avec la pandémie, c’est seulement cet été que nous avons découvert tout ce qu’il se passait au Cercle Saint-Charles », se souvient Ghania, qui a participé activement au défrichage du terrain pour le jardin partagé. J’avais tout mon mois d’août de libre et on a dû beaucoup jardiner à la maison donc je m’en sentais capable », continue-t-elle. « Ici mon compagnon et d’autres voisins ont pris le relais et continuent la création des structures tous les week-ends » Ghania et Luca. - DR