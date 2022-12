L’enterrement de vie de jeune fille vire au drame: rentrée d’une soirée bien arrosée, les amies de Kay font une macabre découverte dans la salle de bain de leur Airbnb

Le 1er mai vers 1h30, du matin, Kay Reed a été retrouvée morte par ses amies dans un appartement Airbnb de Liverpool, rapporte le tabloïd The Daily Mirror. La jeune femme de 29 ans était présente avec un groupe d’amies à l’occasion d’un enterrement de vie de jeune fille. Originaire du North-Yorkshire, la jeune femme avait passé l’après-midi en présence de ses amies afin de faire la fête.

Se sentant mal au cours de la soirée, la jeune femme était partie dans sa chambre se coucher. ce n’est que plus tard que Louise, l’une de ses amies l’avait retrouvé inanimée dans la salle de bain. Malgré l’intervention des services d’urgence, la jeune femme est décédée. de nouvelles informations viennent de ressortir de l’enquête sur la mort de la jeune femme, qui aurait été causée par l’alcool. Dans la soirée du 30 avril, le groupe de jeunes femmes s’était rendu au bar Alma De Cuba pour faire la fête avant de revenir à l’appartement aux alentours de minuit trente. Une heure plus tard, Kay décédait. « Il est plus que probable que l’alcool consommé a rendu Kay inconsciente », a estimé l’experte, Abnita Bhardwaj. « Kay a vomi et inhalé de l’acide gastrique dans ses voies aériennes supérieures, ce qui a entraîné sa mort ».