Le feu d’artifice du Nouvel an de retour à Bruxelles après deux ans d’absence

Le traditionnel feu d’artifice du réveillon du Nouvel An est de retour à Bruxelles après deux années d’interruption dues à la pandémie de covid-19, ont annoncé mardi Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles, et Delphine Houba, échevine de la Culture, des Grands évènements et du Tourisme. De plus, ce feu d’artifice reviendra dans le centre de la ville.

Le passage de 2022 à 2023 sera de nouveau célébré à Bruxelles avec beaucoup d’animation et un spectacle haut en couleurs sur les douze coups de minuit. Cette année, le feu d’artifice sera tiré depuis la place des Palais.