Un homme attaque les clients du Lidl à la hache, à Jeumont: «On craignait toutes qu’il rentre», témoigne une cliente cachée dans la réserve

« Ma fille me l’a reproché… » Ouarda n’avait pas franchement prévu d’aller à Lidl, ce lundi soir. Non, après un passage à Colruyt, à Erquelinnes, elle devait se rendre au Carrefour de Jeumont. Mais a finalement fait un crochet par le supermarché de la rue Victor-Basch.

Elle prend un chariot et pénètre dans le magasin. « Je ne sais pas si ma fille a senti quelque chose, mais elle était toujours près de moi. » Une fois ses courses faites, elle se rend au niveau des caisses. « Je me rends compte qu’il me manque quelque chose, je me retourne. » Une fois de retour, elle entend des cris, voit une hôtesse monter sur sa caisse. « Je pensais qu’il s’agissait d’une simple dispute. »