Un ancien joueur de BGL Ligue a perdu la vie dans un accident de la route: «Sa combativité a toujours été un exemple»

Selon l’Essentiel, une personne a perdu la vie, il s’agit de Giuliano Jackson, joueur de football qui était actif du côté de Rumelange (Promotion d’Honneur). Le joueur de 28 ans a été éjecté de son véhicule et on a appris qu’il a finalement succombé à ses blessures ce lundi.

Son club, Rumelange, a adressé un beau message après avoir appris la disparition de Giuliano Jackson. « Malheureusement, lundi a été un des jours les plus compliqués pour notre club. Sa combativité et son attitude positive ont toujours été un exemple. Le comité et les joueurs présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille. Tu resteras pour toujours un des nôtres. »