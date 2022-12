Seraing propose un un achat groupé à ses citoyens pour leur permettre d’économiser jusqu’à 953 euros sur leurs factures d’énergie

En septembre dernier, Seraing a lancé, conjointement à 20 autres villes et communes, un nouvel achat groupé d’énergie en partenariat avec la plateforme Wikipower. « L’année dernière, la Ville de Seraing a décidé de s’associer avec la société Wikipower pour le lancement d’un achat groupé d’électricité verte et de gaz. L’objectif étant de permettre aux citoyens, qui ont vécu et qui vivent encore pour certains des mois compliqués à cause de la crise sanitaire actuelle, de faire des économies sur leur facture énergétique », souligne Francis Bekaert.

1.125 ménages sérésiens en ont profité

Accessible aux ménages et aux indépendants, le concept d’achat groupé fonctionne de façon simple et efficace : rassembler le plus de consommateurs possibles afin de négocier d’importantes réductions sur le prix de l’énergie. Pour cette édition, l’achat groupé a déjà séduit plus de 1.125 ménages sérésiens, qui pourront économiser jusqu’à 953 € sur leur facture d’électricité et de gaz annuelle.