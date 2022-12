Près de 500.000 euros pour créer des pistes cyclables en 2023 à Seneffe

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le conseil de Seneffe a approuvé à la majorité son budget 2023. Un budget à l’équilibre et même en boni. Du côté du budget extraordinaire, on trouve pas mal de grands projets au sein de l’entité.

Parmi les plus gros projets, on relèvera d’abord un budget de 490.000 euros attribués pour la création de pistes cyclables courant 2023, payées pour 190.000 euros sur emprunt et pour 300.000 € via des subsides de la Région wallonne.