Une jeune conductrice glisse sur une plaque de verglas et finit avec sa course sur le flanc à Waimes

Une conductrice de 21 ans a eu une belle frayeur à Waimes ce mardi matin alors qu’elle prenait la route en direction de son travail au Luxembourg. Seule en cause, la Waimeraise a fait une embardée en voiture au volant de sa Peugeot 207 dans un virage de la rue du Lac. « Quand on s’approche d’un lac ou d’un autre plan d’eau c’est toujours plus dangereux qu’ailleurs, la formation de givre est plus importante », indique la police de la zone Stavelot-Malmedy. « La conductrice a glissé dans un virage, a fait un 180 degrés et s’est retrouvée sur le flanc dans le fossé. »

Les pompiers se sont rendus sur place. La jeune femme a été conduite au CHRAM. Elle est légèrement blessée.