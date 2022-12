Découvrez les gros chantiers hivernaux prévus sur les autoroutes du Brabant wallon

La Belgique est réputée pour ses travaux intempestifs en été comme en hiver, de jour comme de nuit. Cet hiver encore, la Wallonie ne sera pas épargnée par les gros chantiers de voirie sur ses différents axes. Les provinces de Liège et du Hainaut sont les plus concernées par ses travaux et à l’inverse, le Brabant wallon semble préservé. Seuls deux chantiers, déjà en cours depuis quelques mois et pratiquement terminés, se poursuivront cet hiver. Ils sont tous les deux situés à hauteur de Mont-Saint-Guibert et ne devraient pas être trop contraignants pour les usagers de la route. Après l’hiver, de nouveaux chantiers de grande envergure devraient par contre débuter.

Aménagement d’un nouvel échangeur

Il reste à poser une dernière couche de revêtement au niveau de la rue des Trois Burettes à hauteur du chantier. Ces opérations dépendent de conditions météorologiques favorables.