Pascal Croughs sur les arbitres: «Sur 100 décisions, on ne va retenir que les deux mauvaises»

Cette semaine, Pascal Croughs aborde un sujet qui lui tient particulièrement à cœur et qui est au centre de nombreux débats depuis bien trop d’années : l’arbitrage.

Et d’entrée, il pose les bases du problème. « Il y a 500 matchs de jeu à 11 tous les week-ends, mais seulement 320 arbitres disponibles. Dans ce lot, il ne faut pas oublier que certains ne veulent plus arbitrer chez les adultes. »

Mais que faire face à ce problème ? Actuellement, bon nombre de matchs de P4 ne sont plus arbitrés. Si on ne réagit pas rapidement, ce sera bientôt la même chose en P3. Mais comment réellement en est-on arrivé là ? « Les arbitres ne veulent plus exercer car il y a un mauvais climat lors des matchs, un gros manque de respect mais aussi un manque d’éducation dans le chef des parents et spectateurs. L’autorité est totalement remise en question mais c’est le cas pour tout : policier, enseignant… Mais concrètement, sur 500 matchs, il y a peut-être 1 % qui part en vrille… »

Rétablir la communication

Mais alors que faire pour remédier assez rapidement au problème ? Car cette vocation n’attire plus comme dans le passé. « On manque de locomotive en Belgique. Si je prends le cas de la France, il y avait deux arbitres, M. Turpin et Mme. Frappart, à la Coupe du monde. Il n’y avait par contre aucun Belge. Néanmoins, les jeunes ont besoin d’exemples pour mettre en place des vocations. »

Il évoque aussi l’aspect communication. « Il y a une trop grande distance entre les joueurs ou dirigeants avec les arbitres. Tout le monde a un effort à faire à ce niveau. Il faut pouvoir se parler et se dire les choses gentiment. Pourquoi ne le fait-on plus ? Je ne sais pas, mais, je constate qu’un froid s’est installé. L’arbitre doit redevenir le partenaire du jeu. »

Une meilleure rémunération ?

Évidemment, il ne faut pas oublier que l’argent reste le nerf de la guerre. Pascal Croughs en est bien conscient. « Peut-être que l’un des remèdes à ce problème, c’est la rémunération. Du moins pour attirer de nouveaux candidats et ainsi renouveler le vivier. Il faut faire attention à l’avenir car ça ne va pas aller en s’améliorant. La rémunération est une chose à prendre en compte car actuellement, ceux qui sont arbitres le sont par passion et non pour le pognon… »

Récemment, il a organisé une cellule d’experts avec le président du Comité Arbitrale Liégeois. Des choses devront inévitablement être mises en place pour ne pas courir à la catastrophe.

Pour conclure, il tient à rappeler (c’est d’ailleurs dommage de devoir le faire) que l’arbitre n’est qu’un humain. « On devrait parler des datas de l’arbitre comme on le fait pour les joueurs. Combien de décision doit-il prendre sur un match ? Une centaine, certainement. Et pourtant, on ne va retenir que ses deux ou trois mauvaises décisions. Si on prend l’exemple d’un joueur comme Luka Modric. Il va toucher 120 ballons, mais il fera certainement une dizaine de mauvaises passes… »