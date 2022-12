Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Olivier Giroud ne possède pas la vitesse d’exécution d’un Kylian Mbappé, ni la créativité d’un Antoine Griezmann, ni l’aisance technique d’un Karim Benzema, mais ça ne l’empêche pas d’avoir marqué de son empreinte l’histoire du football tricolore. Sans cesse dénigré pour son style de jeu guère excitant, l’attaquant répond sur le terrain. Dans le grand rectangle adverse, plus précisément, où son sens du but et son jeu de tête continuent à faire des ravages. Même à 36 ans. Même après un Mondial 2018 peu reluisant en tant qu’avant-centre (0 tir cadré, 0 but, 2 passes décisives). Même depuis le retour chez les Bleus de KB9, lauréat du Ballon d’or 2022, qui l’a éloigné un temps de la sélection.

Deux hommes aux destins intimement liés malgré leur antagonisme historique. Au Qatar, la panne mécanique de « la Formule 1 » Benzema a profité au karting Giroud, sorti des stands. Ses premiers tours de piste dans cette Coupe du monde ont impressionné tout un chacun. Avec un rendement très appréciable : un doublé contre l’Australie, le but d’ouverture face à la Pologne et la réalisation décisive contre l’Angleterre. Ce qui lui a permis de devenir le meilleur buteur de l’histoire en équipe de France (53), détrônant la légende Thierry Henry (51).