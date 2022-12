Leeuwerck (Comines) et Brabant (Pecq) ont dîné avec le roi et la reine: le roi surpris qu’on coupe l’éclairage durant la nuit

Alice Leeuwerck (Comines-Warneton), et Aurélien Brabant (Pecq) figuraient dans la liste des 28 plus jeunes bourgmestres de Belgique conviés au repas en présence du roi et de la reine. Cette année, c’est la politique communale qui était à l’honneur et c’est pour cette raison que les jeunes bourgmestres de Wallonie picarde étaient à Laeken. Nos élus ont pu discuter avec les souverains lors de l’apéritif pour Aurélien Brabant et au moment du dessert pour Alice Leeuwerck. L’objectif du repas était d’avoir un contact avec les bourgmestres pour connaître leurs défis et savoir comment se porte la population. Le roi a d’ailleurs été surpris que les communes coupent l’éclairage durant la nuit a-t-il confié à la bourgmestre libérale de Comines. Un moment historique et inoubliable pour les deux jeunes maïeurs de Wallonie picarde qu’ils n’ont pas pu immortaliser par un selfie souvenir, protocole oblige.