1.400 points de recharge pour les voitures électriques à Bruxelles en 2023 et 2024

Elles fleurissent un peu partout à Bruxelles. Sur le trottoir, entre deux places de stationnement, dans un parking ou encore dans un garage, les bornes de recharge électriques trouvent doucement leur place comme alternative aux véhicules à moteur thermique. À Etterbeek la transition est en marche depuis 2021. de videos « 35 bornes électriques sont présentes sur des voiries communales, 70 véhicules peuvent se connecter en même temps. C’est sans compter le secteur privé et les 7 bornes de la maison communale. Et on ne va pas s’arrêter là, l’année prochaine, 19 bornes supplémentaires seront installées », se réjouit Caroline Joway (Ecolo-Groen), échevine de la Mobilité.

La Région bruxelloise prévoit 22.000 points de recharge d’ici 2035. « Si on veut atteindre les objectifs climatiques, on doit décarboner et sortir du moteur thermique. La piste la plus vraisemblable est l’électrification », déclare Alain Maron (Ecolo), ministre de l’Environnement. « Tous les ans, un scope est établi sur le nombre de bornes à installer. Avec la VUB, un calcul est effectué sur base des véhicules électriques en circulation, des projections et des bornes déjà installées. » En 2021, environ une voiture sur 10 circulant à Bruxelles roulait partiellement ou totalement à l’électrique.

Après un gros développement hors voirie (parking), la région travaille avec les communes, Sibelga et des partenaires privés pour développer la stratégie Electrify.brussels en voirie.

Des bornes sur les lampadaires Sibelga, le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel à Bruxelles, est chargé de coordonner l’installation des points de recharge. En 2022, 492 points de recharge (soit 246 bornes) sont présents sur le territoire. « En 2023-2024, 1.400 points de recharges supplémentaires s’ajouteront aux 1.200 points déjà existants. Une cinquantaine sera intégrée à des poteaux d’éclairage pour réduire le rayon de disponibilité à 150 m », présente Inne Mertens, directrice générale de Sibelga Un marché public a cette année été attribué à EnergyDrive pour installer 500 points de recharge pour véhicules électriques dans les rues de Bruxelles en 2022. Il permettra d’assurer que chaque Bruxellois disposera d’une solution de recharge à moins de 250 mètres de chez soi. L’an prochain, Sibelga lancera un nouveau marché public, qui permettra de resserrer ce maillage et d’offrir une solution de recharge à moins de 150 mètres de chaque habitant, tout en densifiant le réseau en voirie là où cela s’avère nécessaire. « Une plateforme de référence » Un site internet régional a ainsi été mis en ligne, et permet de trouver facilement les emplacements déjà en service mais aussi de faciliter les démarches pour le placement de points de recharge chez soi ou dans son entreprise. Les lauréats d’un appel à projets sur l’électrification du transport ont également été dévoilés : la Région soutien donc concrètement le déploiement de points de recharge super-rapides à Bruxelles, et l’infrastructure de recharge pour le secteur de la logistique et des taxis.