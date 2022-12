Le centre sportif du Grand-Hornu devra se passer de l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles… mais il lui reste une dernière chance d’être sauvé!

On vous en parlait il y a peu, le centre sportif du Grand-Hornu est dans une situation financière plus que compliquée. En pleine période de crise énergétique, l’ASBL qui le gère est incapable de régler ses factures de chauffage. En conséquence, la salle n’est plus chauffée depuis des semaines. Lire aussi La crise énergétique touche les clubs sportifs de Mons-Borinage: «Près de 20.000€ d’électricité à payer» pour l’ASBL sportive du Grand-Hornu À ce sujet, le député PTB John Beugnies a interpellé la ministre des sports Valérie Glatigny au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. « Depuis des semaines, nous vous alertons sur les difficultés des clubs et des centres sportifs à payer leurs factures d’énergie. La semaine dernière c’est le cas du centre sportif du Grand-Hornu qui est paru dans la presse car il n’est plus du tout chauffé, l’ASBL qui gère la salle étant incapable de payer sa facture d’électricité », commence-t-il. Pour rappel, le centre sportif du Grand-Hornu accueille notamment une équipe de karaté dont les membres les plus jeunes ont cinq ans et s’entraînent à pieds nus.

Le député ne manque pas non plus de rappeler que plusieurs centres et clubs sportifs vivent des périodes difficiles, impactant directement les pratiquants. « Un certain nombre de clubs ont déjà augmenté leurs cotisations et de nombreux autres vont inévitablement les suivre pour compenser l’explosion de leurs factures énergétiques. »

John Beugnies a interpellé la ministre. - E.G.

L’ASBL passe à la trappe Il questionne alors la ministre : « Dans les discussions budgétaires, vous avez encore une fois confirmé qu’il y aurait des aides énergétiques pour les clubs sportifs. Pouvez-vous nous dire si l’ASBL qui gère le centre sportif du Grand-Hornu ou d’autres ASBL similaires pourront bénéficier des aides annoncées ? » La réponse ne s’est pas fait attendre et il est peu probable qu’elle réjouisse les habitués du centre… « La Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) soutient les infrastructures sportives qui disposent d’une reconnaissance en qualité de centre sportif local ou de centre sportif local intégré dans le cadre du décret du 27 février 2003. Le centre sportif du Grand-Hornu ne dispose pas d’une telle reconnaissance. » Dès lors, il ne bénéficiera pas d’aides de la FWB. Les enfants s’entraînent à pieds nus. - D.R.