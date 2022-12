«Une bosse dans le cœur», de Noé Reutenauer, sera projeté ce mardi 20 décembre au Quai 10 à Charleroi, en présence du réalisateur et du protagoniste du film

« Mon ami Kirill Patou, 35 ans, cherche l’âme sœur mais ne la trouve pas. Pour vivre la romance idéale, Kirill s’évade dans une vie imaginaire. Il devient, à travers ses dessins, un vaillant chevalier qui déclare sa flamme aux princesses de ses rêves. Un rappeur plein d’assurance, dans sa chambre, face à ses hordes de fans amoureuses. Mais Kirill est trisomique et la réalité le ramène toujours à sa différence. Au fil de nos discussions, j’accompagne mon ami dans sa quête d’amour et d’idéal, malgré sa ‘bosse dans le cœur’. »

Tourné sur une période de 5 ans, il suit le parcours de Kirill Patou, un garçon trisomique de 34 ans, dans sa recherche l'âme sœur. Le défi était de taille et le réalisateur réussi brillamment à aborder la délicate question de l’amour pour une personne handicapée. Ce mardi 20 décembre, le réalisateur et le protagoniste du film seront présents lors de la projection : ils réalisent en effet une tournée de projections événementielles, en présence de l’équipe du film.

Né en 1991, Noé Reutenauer quitte la France après des études de théâtre et cinéma pour s’installer à Bruxelles. En 2014, il réalise le court métrage burlesque « Mise à jour », sur un burocrate en plein burn-out qui s’évade dans un paradis artificiel. En 2015, il réalise « Zoufs », sur la vie de sept personnes atteintes de handicap mental, dont Kirill Patou, le protagoniste de son premier long métrage « Une bosse dans le coeur », terminé en 2022, prix du jury et prix du public au BRIFF 2022. En parrallèle, il réalise des clips, des vidéos pour le théâtre et anime des ateliers cinéma pour des « publics marginalisés ».