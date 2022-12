La rue des Crépalles à Huy rouverte dans les deux sens de circulation dès ce mercredi

Cette décision intervient après plus de deux années de chantiers successifs qui avaient contraint les autorités à interdire son accès dans le sens montant pour permettre la bonne exécution des travaux. Une déviation avait été mise en place via la rue d’Italie.

Afin de permettre une bonne mobilité et une sécurité adéquate, dans le sens montant, les riverains doivent stationner leur véhicule deux roues sur le trottoir et deux roues sur la chaussée, et ce, à partir du numéro 51.