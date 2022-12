Destruction de la maison de l’horreur à Marcinelle: l’enfant au cerf-volant est de retour sur le site du mémorial

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Six mois maintenant que l’endroit a été rasé. La maison de l’horreur, l’ancienne habitation de Marc Dutroux, est détruite et, à la place, un mémorial en hommage aux victimes du monstre est en train d’être érigé. Deux bâtiments ont été démolis et, désormais, un jardin suspendu se construit. « Entre ciel et terre », c’est le nom du mémorial, se veut un symbole de l’innocence des trop jeunes victimes de Marc Dutroux. Le blanc est une couleur dominante qui s’imposait et faisait sens, et sur un de ces murs un début de fresque est apparu ces derniers jours.