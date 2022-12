Cinq ans requis pour une tentative de meurtre à Dinant: «Il a essayé de me frapper avec une bouteille»

L’un d’eux s’est ensuite rendu dans un night-shop, situé un peu plus loin, pour s’emparer d’une bouteille de bière avec laquelle il est revenu à la charge. «Je voulais lui offrir cette bouteille pour qu’il se calme», précise l’intéressé.

«Il a essayé de me frapper avec. Je me suis saisi du cadenas de vélo que j’avais dans mon sac banane pour me protéger, ce qui a cassé la bouteille», réagit l’autre individu.

«Monsieur saignait abondamment»

L’agresseur a alors ramassé le tesson de bouteille avec lequel il a tenté de frapper son opposant à plusieurs reprises, le touchant à la main gauche et juste en dessous du cœur. «Monsieur saignait abondamment. Une plaie profonde de 7 cm de long et de 3 cm de large a été constatée», indique le ministère public. Ce dernier estime l’intention homicide établie sur base de la nature de l’arme, à savoir «un objet extrêmement tranchant», de la zone visée et de l’attitude du prévenu qui a pris la fuite après les faits.

Au contraire, la défense estime que cette intention homicide n’est pas établie et plaide une requalification des faits en coups et blessures volontaires et un sursis probatoire.