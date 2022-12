Construction de 89 nouveaux logements sociaux à haute qualité environnementale entre Binche, Enghien, Godarville et La Louvière

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Aujourd’hui, les crises s’enchaînent et la population belge a de plus en plus de mal financièrement. Beaucoup frappent à la porte des institutions telles que les CPAS pour obtenir de l’aide. Certains doivent se tourner également vers les sociétés de logements sociaux, dans l’espoir de jouir d’un toit.

Mais la demande est bien plus forte que l’offre et l’attente peut être longue. Le ministre wallon des logements, Christophe Collignon (PS), a annoncé avoir débloqué plus de 13 millions d’euros pour créer 801 logements sur tout le territoire wallon.

Plus de 8 millions de subsides pour Centr’Habitat - D.C.

Concrètement, le Centre verra la construction de 89 nouveaux logements.