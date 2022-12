Supercars 2 vous en met plein les yeux

S’il est un événement à ne surtout pas manquer en cette fin d’année, c’est bien l’exposition Supercars 2 qui se tient à Autoworld jusqu’au 29 janvier. Au programme : une cinquantaine de voitures historiques et modernes, issues de collections privées et de musées internationaux. Des modèles homologués pour la route aux côtés de leurs dérivés de course, mais aussi des prototypes et des super berlines de sport des années 80.

L’embarras du choix

A ne pas manquer : la BMW M1 en version Procar et route, la Lamborghini Supertrofeo de compétition et de série, mais aussi la Lancia Thema Ferrari 8.32 ou encore l’Audi RS2. Parmi les perles rares, on trouve aussi la Mercedes C111 venue directement du musée de Stuttgart, et la Porsche 935 pilotée par Jacky Ickx dans les années 70. Sans oublier les De Tomaso Deauville et Citroën SM Opera. Vous préférez les plus récentes ? Alors ne manquez pas la Touring Superleggera Aero 3, l’Aston Martin Speedster et la Kimera Eco 037.