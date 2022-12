Mathilde Vandorpe surprise par le fonctionnement du Bureau du Parlement wallon: «Je ne pouvais imaginer qu’il y ait de tels débordements»

En tant que membre du Bureau du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Mathilde Vandorpe est surprise par le fonctionnement du Bureau du Parlement wallon. « En Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a une transparence énorme ! On a un directeur financier qui vient très régulièrement présenter les modifications budgétaires ; on a un rapport du greffier sur l’ensemble des activités, des missions, des projets… Le fonctionnement est totalement différent et très transparent, ainsi que dans une relation de confiance », explique la députée.

Désormais, pour la Mathilde Vandorpe, il faut que le Bureau du Parlement wallon s’adapte, pourquoi pas selon le modèle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui semble bien plus transparent. « Il faut s’aligner sur ce qui fonctionne ailleurs. Je suis surprise de voir comment cela se passe à Namur quand je vois la fluidité avec laquelle ça se passe en FWB. Tout ce qu’on reproche de l’autre côté est effectif chez nous », ajoute la députée. Elle insiste : « C’est le Bureau qui gère et il faut lui faire confiance. Pour vivre le Bureau en FWB, je ne pouvais imaginer qu’il y ait de tels débordements à Namur. Bien sûr, on savait que l’opposition n’était pas représentée et on le regrettait. Mais on estime que le fonctionnement devrait être le même », souligne Mathilde Vandorpe qui soutient que tous les députés n’étaient pas au courant de tels agissements.