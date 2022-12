L’autonomie des voitures électriques en question

C’est ce qu’ont démontré nos confrères de l’Automobile Propre après un test réalisé avec 15 voitures électriques. Aucune, sans exception, n’a réussi à parcourir le kilométrage annoncé par les constructeurs. Certaines s’en sont rapprochées, comme la Dacia Spring, la Kia e-Niro et l’Opel Corsa, d’autres en sont bien loin. C’est le cas des Citroën e-C4, Honda e et Peugeot e-208.

de videos

Le bonnet d’âne de Tesla

Selon Automobile Propre, la puissance annoncée pour les recharges n’est pas non plus au rendez-vous. Ainsi, si l’Aiways U5 s’en tire honorablement avec un écart de 11,1%, on ne peut pas en dire autant de la Tesla Model S avec une différence de 42,4% par rapport à ce qui est annoncé par le constructeur. Mais le plus mauvais score en la matière est celui d’une autre Tesla, la Model Y, dont le pic de puissance est de 105 kW contre 250 kW annoncé par Tesla !