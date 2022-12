Le gouvernement bruxellois consacre près de 5,4 millions à des projets de rénovation

À la suite de la sixième réforme de l’État, la Région bruxelloise s’est dotée depuis 2016 d’un nouvel outil de revitalisation urbaine: la politique de la ville. La Politique des Grandes Villes est un moyen d’attribuer des subventions régionales pour diverses opérations et actions de lutte contre le sentiment d’insécurité créé, par exemple, par des bâtiments vacants, insalubres et inadaptés et par des espaces publics négligés dans l’environnement urbain, a expliqué mardi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort.

Les 19 communes concernées

Ces subventions, destinées à encourager les programmes de revitalisation urbaine, peuvent être sollicitées par les 19 communes et les Centres publics d’action sociale (CPAS) concernent l’acquisition d’immeubles à l’abandon ou inoccupés, même partiellement; la rénovation, la réhabilitation ou la démolition suivie de la reconstruction de biens immeubles insalubres ou inadaptés en vue de les affecter principalement à du logement assimilé au logement social; les mesures d’intervention rapide contre les dégradations de l’espace public.