Un gros changement au contrôle technique? «L’ouverture de plages horaires sans rendez-vous n’est pas envisagée à Bruxelles»

Le contrôle technique est obligatoire en Belgique pour tous les véhicules âgés de plus de 4 ans. Depuis la pandémie de Covid-19, les contrôles techniques de véhicules se font uniquement sur rendez-vous en région bruxelloise. « Il me revient que de nombreux automobilistes n’arrivent pas à obtenir de rendez-vous avant la date d’échéance. Or, en cas de présentation tardive, la réglementation impose aux centres de contrôle technique d’appliquer une tarification supplémentaire pour retard. Et plus l’automobiliste a du retard, plus la somme de l’amende est élevée », avance Ibrahom Dönmez (PS), qui a interpellé la ministre Elke Van den Brandt (Groen), sur le sujet en commission mobilité.