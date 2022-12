Vini e Cicchetti, l’adresse pour les amoureux de l’Italie située à deux pas de Bruxelles (photos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis un an, Maud Novalet a décidé d’ouvrir son propre restaurant italien sur la petite place de Beersel à côté de la sortie 19 de l’autoroute E19 et à jet de pierre de Bruxelles. Ce chaleureux établissement est baptisé : Vini e Cicchetti. Mais qu’est-ce donc ces cicchetti ? Ce sont des tapas vénitiennes pour accompagner votre verre de vin et qui vous permettent d’ouvrir votre appétit avant le plat principal.