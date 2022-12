Bonne nouvelle: la piscine de Binche rouvrira après les vacances de Noël et les horaires seront élargis...

Après deux ans de fermeture pour des travaux en profondeur, on pourra donc à nouveau profiter de cet cet outil tellement apprécié des Binchois depuis plus de 50 ans, mais aussi par les habitants des entités environnantes.

Mais au vu du nombre d’adeptes (54.000 personnes par an pour un total de 70.000 bains annuels) et des bienfaits que cet outil procure, la Ville a décidé de rouvrir.

2 millions d’ € de travaux

Pour les nageurs, les écoliers, les familles et les personnes à mobilité réduite, ce sera une rédécouverte. « L’ancienne cafétéria devenue salle d’attente offre désormais une visibilité maximale pour les parents», nous avait expliqué l’échevin des sports PS Frédéric Tilmant avant d’énumérer la liste des travaux : remplacement du bardage extérieur, enlèvement du revêtement en fibre de verre, recarrelage total, installation de nouveaux samitaires et douches, d’un nouveau système de filtration des eaux avec contrôle du taux de chlore, révision de d’étanchéité des bassins, remplacement du système d’éclairage par du led et du système de chauffage afin d’économiser un maximum l’énergie et accessibilité totale aux PMR (seule une assistance pour la mise à l’eau sera nécessaire en bout de course. Un parcours qui a été étudié en collaboration avec l’asbl Passe-Muraille et qui bénéficie de l’agrément «pastille verte».)

Au total, plus de 2 millions d’euros ont ainsi été investis.

Réfection en profondeur des bassins. - M.PW.

Augmentation modérée du prix d’entrée

Le prix d’entrée augmentera mais de manière très modérée par rapport aux coûts réels. Selon les projections du collège binchois, la perte évaluée pour 2023 est de l’ordre de 500.000 €. La tarification devrait donc augmenter de 30% et l’entrée s’élever, en théorie, à 8,5 € pour équilibrer le tout. Mais ce ne sera pas le cas. Dans les faits, le prix du ticket devrait être majoré d’un euro, ce qui permettra de récupérer 55.000 €. En outre, on connaît déjà le prix du bain pour un enfant habitant l’entité de Binche: il s’élèvera à 1,7 €. Et à 2€ pour les enfants habitant hors entité.

L’administration communale a, au préalable, recontacté toutes les écoles, tous réseaux confondus, pour savoir si elles seraient au rendez-vous pour la réouverture. Affirmatif sur toute la ligne. Sachant que les juniors représentent 14.000 bains sur 70.000. Et que 6.000 de ces enfants habitent en dehors de l’entité binchoise, il s’agissait donc d’une donnée primordiale pour l’équilibre des coûts.