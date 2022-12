Les zones blanches en termes de connectivité internet seront bientôt du passé du côté de Celles, d’Ellezelles, de Frasnes et de plusieurs villages à Tournai

Premier semestre de 2023

Trente-trois projets ont ainsi été soumis à l’occasion de ce premier appel à projets. Proximus va se charger de déployer les réseaux FttH, à savoir Fibre à la maison avec des vitesses potentielles pouvant aller jusqu’à 10 Gbps ou plus, dans des villages et des zones non prévues dans le plan d’investissements de l’opérateur en raison des coûts au regard de la rentabilité potentielle pour l’opérateur. De son côté, VOO utilise la technologie qui consiste à valoriser les réseaux coaxiaux en augmentant la capacité grâce à la technologie DOCSIS 3.1 et une hybridation avec une partie du réseau en fibre optique, ce qui permettra de passer à des vitesses de chargements de 100 à 400 Mbps.