Danielle, la maman de Gwénaelle décédée en 2016 suite à une sortie de route à Rosée, attend toujours des réponses

Six ans. Six ans que Danielle ne passe pas un jour sans penser à Gwénaelle, sa fille. Le 27 novembre 2016, à « La Clairière », à Rosée (Florennes), la vie de la jeune femme de 21 ans a été brutalement brisée. Ce soir-là, Gwénaelle est avec son compagnon, ils sont partis un peu plus tôt de Beauraing où Danielle réside. Ils sont également passés par le restaurant. Ils retournaient vers leur domicile, à Froidchapelle.

Et là, sur la Nationale 97, la voiture d’Olivier (25 ans à l’époque), son compagnon, sort de la route et percute un arbre, la jeune femme est éjectée du véhicule. Elle succombera à ses blessures le lendemain à l’hôpital. Lui est blessé.