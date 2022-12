Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les experts du Conseil supérieur de la Santé (CSS), un organe du SPF Santé Publique, se sont penchés sur les actes esthétiques pratiqués par des médecins, des infirmières et des esthéticiennes. Objectif : « apporter plus de clarté et informer sur les risques potentiels liés à ces activités ».