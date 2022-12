Plus d’un million d’euros pour financer des associations «inclusives» à Bruxelles: «Au total en 2022, equal.brussels aura soutenu 199 projets pour un montant de 2.785.965 €»

Selon la secrétaire d’Etat, grâce à une augmentation substantielle des moyens obtenus en Égalité des Chances, 76 projets très concrets relatifs à la lutte contre le racisme et la promotion de la diversité, à l’égalité des genres, au soutien à la monoparentalité, l’inclusion des personnes en situation de handicap, la lutte contre les violences faites aux femmes et l’inclusion des personnes LGBTQIA+ bénéficieront d’un soutien régional.

Septante-six projets bruxellois dans le domaine de l’Egalité des chances vont se partager plus d’un million d’euros, a indiqué mardi la secrétaire d’État à l’Égalité des Chances, Nawal Ben Hamou (PS). Celle-ci avait lancé, en août dernier, via l’administration equal.brussels, un appel à projets destiné à l’ensemble des associations en Égalité des chances.

Ces subventions permettront au secteur associatif d’organiser dans les mois prochains des activés de formation, de soutien et d’étude, d’accompagnement et de groupes de parole, de sensibilisation et d’information, des festivals et événements culturels ?