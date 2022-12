«Un expert tactique qui sait comment remporter des trophées»: voici l’offre d’emploi pour trouver le successeur de Roberto Martinez à la tête des Diables rouges

L’Union belge de football a annoncé ce mardi avoir officiellement lancé le processus de sélection d’un nouveau sélectionneur national. La fédération a ainsi publié sur ses canaux une offre d’emploi pour trouver le successeur de Roberto Martinez à la tête des Diables rouges.

« Notre nouvel Entraîneur fédéral est résolument ambitieux et dispose de l’expérience internationale nécessaire au top niveau mondial, de connaissances et d’idées tactiques ainsi que des compétences personnelles adéquates », peut-on lire au sujet du profil recherché. « Nous recherchons un serial winner ayant une expérience en matière de gestion de joueurs du top mondial. Le nouvel Entraîneur fédéral sait comment se concentrer sur la création d’un groupe soudé et comment intégrer de jeunes joueurs. Il est un expert tactique qui appuie ses choix sur des données, des technologies et des paramètres objectifs et utilise l’expertise sportive et la structure de l’URBSFA. Il sait comment remporter des trophées dans des compétitions de renommée mondiale. Le nouvel Entraîneur fédéral est un ambassadeur du football belge, il contribue à promouvoir les valeurs de l’URBSFA et est disponible à temps plein. »

Les candidatures devront être envoyées avant le 10 janvier 2023, après quoi le processus de sélection sera lancé par la Taskforce.