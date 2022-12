Corruption au Parlement Européen: Marc Tarabella est suspendu par le PS!

La Commission de Vigilance Nationale du PS s’est réunie mardi matin pour auditionner Marc Tarabella. « Dans l’état actuel de la situation, la Commission estime qu’elle n’est pas en mesure de prendre une décision, ne disposant pas de suffisamment d’éléments », a indiqué le Parti Socialiste, dans un communiqué.

« En l’absence de décision de la Commission, le Collège des Président et Vices-Présidents du PS (réunissant le président et les vice-présidents du parti) a décidé d’exercer ses prérogatives et suspend Marc Tarabella de sa qualité de membre du PS, le temps de la procédure judiciaire », ajoute le PS.