Pairi Daiza va doubler sa production d’électricité verte en complétant la construction du plus grand carport photovoltaïque au monde

Depuis 2018, Pairi Daiza s’est fixé d’atteindre l’objectif d’être 100 % vert entre 2030 et 2032. Une première étape a été franchie en 2019 avec la mise en service, par Perpetum Energy, d’une gigantesque installation photovoltaïque sur les parkings du Parc. Cette première installation de 62.750 panneaux répartis sur un peu plus de 104.000 mètres carrés produit 20 000 MWh d’électricité verte par an. Le Parc est donc autosuffisant en valeur nette. Et le surplus d’énergie (environ 30 %) produit à Pairi Daiza est réinjecté dans le réseau. L’investissement, financé par Green4Power, permet aujourd’hui à Pairi Daiza d’être complètement autonome en électricité.

de videos

Dès le troisième trimestre 2023, un complément de 31.036 panneaux photovoltaïques sera mis en service. S’agissant de panneaux plus grands et plus performants, cette extension photovoltaïque aura une surface de 96.000 m2 et totalisera une puissance de 20 500 kWc. Cette nouvelle installation produira 19.800 MWh/an. Cette énergie verte sera d’une part utilisée pour couvrir les besoins énergétiques des nouveaux mondes de Pairi Daiza. Et le solde sera réinjecté sur le réseau. Pairi Daiza contribuera donc encore plus significativement à la production locale d’énergie verte en Wallonie.