Corruption au Parlement Européen: Écolo saisit la commission fédérale de déontologie!

Le député Samuel Cogolati (Ecolo-Groen) a saisi mardi la commission fédérale de déontologie du cas des invitations reçues par des députés pour se rendre au Qatar à l’invitation des autorités locales pour y constater des progrès en matière de droits humains et de droits des travailleurs migrants. « À partir du moment où les parlementaires n’ont pas la garantie de faire leur mission en toute indépendance, ces voyages sont-ils compatibles avec le Code de déontologie de la Chambre ? », se demande l’écologiste.

Le député, président de la délégation belge à l’Union interparlementaire, a déposé à l’appui de sa requête trois invitations qu’il a reçues, et déclinées, pour des déplacements au Qatar en septembre et octobre à l’invitation du Comité national des droits de l’homme (NHRC) de l’émirat et du gouvernement qatari. Selon les programmes fournis, des rencontres sont prévues avec des officiels qataris, le bureau de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) à Doha, des syndicats, des représentants du groupe de construction belge Besix ainsi que la visite de logements destinés aux travailleurs et l’un des stades construits pour la Coupe du monde. Selon le député, des invitations similaires ont été adressées à d’autres collègues, mais il ignore s’ils les ont acceptées.