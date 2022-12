Un marché de Noël autour du bien-être ce samedi à Mouscron

Dans notre société où le stress est omniprésent quoi de mieux que de trouver des moyens pour se détendre et penser un peu à soi. Jennifer, esthéticienne et gérante du salon « Zen Beauty Jen » à Luingne et Charlotte Storez, énergéticienne, ont uni leurs forces pour proposer un marché de Noël un peu hors du commun. Ici pas de patinoire, pas de stands de décoration ou encore des bars à perte de vue, bien qu’il y en aura un, mais plutôt une trentaine de stands qui seront axés sur le bien-être. « C’est une première édition et vu l’engouement, ce ne sera très certainement pas un one-shot. On a tenté de faire un marché assez riche, sans trop de doublons. Cela permet de découvrir encore plus notre petit monde », explique Jennifer De Looze.

Découvrir avant tout

« On a voulu mettre en avant des artisans qui concentrent leur activité autour du bien-être. Pour les faites, quoi de mieux que d’offrir des cadeaux qui font du bien au corps et à l’esprit. On veut également casser les fausses idées autour de certaines pratiques. L’énergétique et l’holistique, ça fait peur alors que c’est 100 % naturel. C’est ainsi l’occasion de faire découvrir ce que nous faisons, montrer qui nous sommes, sans apparat, ni fioriture », précise Charlotte Storez. Au programme fleurs de Bach, lithothérapie, Ayurveda, bougies, etc.