Demi-finales de la Coupe du monde: pour dépasser l’organisation et la structure du Maroc, la France s’appuie sur un secteur offensif incroyable, et un groupe très expérimenté

Ce que réalise le Maroc dans ce Mondial est extraordinaire mais, une fois encore, il ne part pas favori de son duel avec la France, donnée à 1.54. Une victoire des Lions de l’Atlas est offerte à 7.65. Valorisé à 4.00, le match nul au terme des nonante minutes réglementaire est intéressant aussi. Puisque que le Maroc ne cesse de briller, le « X/1 » à la mi-temps/fin de match à 3.65 pourrait s’avérer un choix payant.

Depuis le coup d’envoi de ce Mondial, le Maroc montre des qualités défensives exceptionnelles. Il n’a encaissé qu’un seul but et a enregistré quatre clean sheets en cinq rencontres disputées. Cela n’incitera pas le très conservateur Didier Deschamps à révolutionner son équipe d’autant que les Bleus ont montré leur capacité à être efficaces lors de leurs temps forts. Les amateurs de grosses cotes seront tentés par la clean-sheet des Marocains à 6.25. Mais les pépins physiques connus par les défenseurs marocains pourraient leur faciliter la tâche. Exemplaire, le capitaine Romain Saïss est sorti à la 57e contre le Portugal alors qu’il était incertain jusqu’au coup d’envoi. Son absence ajoutée à celles du latéral gauche Noussair Mazraoui et du central Nayef Aguerd fragiliserait le secteur défensif des Lions.

Offensivement, les Lions de l’Atlas possèdent un trio Hakim Ziyech, Sofiane Boufal et Youssef En Nesyri capable de causer des problèmes à une défense française, qui a toujours concédé un but dans ce tournoi. Face aux Three Lions, Dayot Upamecano et Theo Hernandez ont souffert face à Bukayo Saka et Harry Kane. Les Anglais ont eu la majorité des occasions, mais n’ont pas été cliniques à la finition. Bien que cela ne soit arrivé qu’une seule fois sur les 9 derniers matchs des Marocains, nous oserons les deux marquent à 2.46.

Hakimi-Mbappé : le meilleur tacleur contre le meilleur buteur

La France possède de sérieux atouts offensifs. Bien muselé sur son flanc gauche par les Anglais, Kylian Mbappé devrait retrouver un peu plus de liberté et son but est coté 2.28. Largement critiqué voire honni, Olivier Giroud a montré sa capacité à peser sur les défenses adverses en inscrivant son quatrième but de la tête face aux Anglais. Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, qui pourrait encore une fois sortir de sa boîte lorsqu’on ne s’y attend pas, est noté à 2.85. Le repositionnement d’Antoine Griezmann en numéro 8 a révolutionné le jeu des Français. Contre les Anglais, il a délivré deux nouvelles passes décisives, mais Griezmann attend son premier but donné à 3.85.

Chez les Lions de l’Atlas, l’ex-Brugeois Sofyan Amrabat, aujourd’hui à la Fiorentina, rayonne dans le combat physique et ses trois tacles prolongations incluses sont proposés à 1.34. Plus risquée l’offre à 1.39 pour les quatre tacles d’Achraf Hakimi, qui est le joueur a en avoir tenté le plus (19) et le deuxième à en avoir réussis le plus (15). Comme il sera opposé à Mbappé, son équipier au PSG, c’est envisageable.

