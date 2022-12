Le MR propose la création de bandes de circulation réservées au covoiturage aux entrées de Bruxelles

Pour Anne-Charlotte d’Ursel, le véritable enjeu consiste à réduire considérablement les embouteillages et autres nuisances pour les Bruxellois tout en gardant Bruxelles accessible. « Actuellement, la ministre de la Mobilité poursuit une stratégie qui repose sur une vision bien trop simpliste qui consiste à réduire la congestion en supprimant des accès sans se soucier des nombreux effets négatifs de sa politique pour les habitants des quartiers sur lesquels le trafic sera reporté ou pour l’économie bruxelloise qui sera enclavée. On règle un problème à un endroit pour en créer d’autres ailleurs ! Des alternatives plus intelligentes, comme le covoiturage existent et doivent être mises en œuvre », commente Anne-Charlotte d’Ursel.