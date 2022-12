Le gin Gemblue a gagné le concours Coq de Cristal dans la catégorie gin

Excellente nouvelle pour la distillerie Wave Distil, située sur les hauteurs de Dinant. Son gin Gemblue vient de remporter le concours Coq de Cristal dans la catégorie gin. Ce prix récompense les produits de bouche artisanaux d’excellence du territoire wallon et met en avant les petits artisans locaux.

Il a gagné quelques mois après sa sortie sa première médaille d’or à Chicago et quelques mois plus tard une médaille de bronze à Londres. Ensuite, il a enchaîné les médailles à chacune de ses participations aux concours internationaux. Il compte à ce jour cinq médailles, dont une double médaille d’or gagnée cette année au Mediterranean Awards, où il a également été élu « Best spirit 2022 ».