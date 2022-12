Véronique Durenne (MR): «Repartir d’une page blanche»

« Tout avait commencé avec le greffier, et depuis la semaine passée avec ce voyage à Dubaï qui a « mis le feu », tout a pris une autre dimension » confie la députée MR. « Ce n’est pas évident à vivre, pour le citoyen avant tout, qui doit avoir du mal à s’y retrouver en n’ayant pas tous les éléments en mains. En ce qui concerne le MR, j’ai toute confiance en nos deux représentantes Jacqueline (Galant) et Sybille (de Coster-Bauchau), qui n’ont rien à se reprocher. Elles ont toujours travaillé dans la transparence. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. »

Mais un changement radical s’imposait, selon la Celloise. « À un moment, politiquement, chacun doit prendre ses responsabilités. Nous étions arrivés à une situation devenue très compliquée à gérer, et il fallait absolument repartir d’une feuille blanche, avec un nouveau Bureau, un nouveau président, de nouveaux membres et surtout une nouvelle dynamique qui doit être instaurée. Il fallait réagit très vite. Je présume que la semaine prochaine, à Namur, il y aura une nouvelle installation. Car il faut tout de même faire tourner l’institution. Le personnel et les citoyens, surtout en période de crise, ont besoin d’être rassurés ».