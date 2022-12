Lamine Fofana déclaré coupable du décès accidentel de Gaetan Sedici

Lamine Fofana (25 ans) était accusé de l’assassinat de Gaetano Sedici et de deux tentatives d’assassinat commises sur Ilyas Addarsi et Sohayb Chouaa. Les frères Mohamed et Imad M. comparaissaient aussi comme accusés, après avoir commis des faits de coups et de violation de domicile. Gaetano Sedici avait été tué d’un coup de couteau planté dans le cœur le 11 mai 2018 alors qu’il tentait d’intervenir dans une bagarre opposant deux clans. Ilyas Addarsi (31 ans) et Sohayb Chouaa (30 ans) avaient été touchés de coups de couteau lors de cette scène.

Différentes thèses étaient opposées lors du procès. Les parties civiles soutenaient que Lamine Fofana devait être déclaré coupable d’un assassinat et de deux tentatives d’assassinat. Le ministère public estimait pour sa part que le principal accusé n’était pas animé d’une intention homicide et avait commis des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les avocats de la défense avaient pour leur part évoqué un homicide involontaire et même des notions de légitime défense concernant les faits commis sur Ilyas Addarsi et Sohayb Chouaa.