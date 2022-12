«Noël en Sambre» revient ces 16, 17 et 18 décembre sur la place du Chapitre, à Thuin: «Un événement 100% local»

Concerts, animations, artisans, foodtrucks, etc. La 5e édition de Noël en Sambre revient ces 16, 17 et 18 décembre sur la place du Chapitre, à Thuin ville haute. « C’est un marché de Noël atypique, où les exposants sont installés dans des roulottes. Il y aura différents foodtrucks, et l’Horeca local participe aussi. Nous voulons être un événement 100 % local, que ce soit au niveau des artisans présents, au niveau des fournisseurs ou des animations. Il y aura aussi beaucoup d’activités », présente Alexis Fronistas, organisateur.

Alexis Fronistas , organsiateur - DR