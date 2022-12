Trente cavurnes installées au sein du cimetière de Leuze

Leuze fait partie de ces communes qui font le nécessaire pour répondre à la demande. Si beaucoup d’entités ont augmenté le nombre de columbariums, la cité Bonnetière a préféré faire un autre choix en se tournant vers les cavurnes. On en retrouve désormais trente dans le cimetière leuzois. D’autres ont également été installés dans les cimetières de Blicquy, Chappelle-à-Wattines, Pipaix, Tourpes et Willaupuis.

Lire aussi Jean-Luc Crucke, député wallon, réagit à la démission du bureau au Parlement de Wallonie: «C’était inévitable mais j’espère que ce n’est pas trop tard»

Chaque cavurne peut accueillir jusqu’à plusieurs urnes funéraires. Il s’agit, en quelque sorte, d’un mélange entre des columbariums et des tombes classiques. Les cendres des personnes incinérées rassemblées dans une urne sont ainsi enterrées dans ces cavurnes. Les proches d’un défunt incinéré peuvent ainsi se recueillir devant un espace plus personnalisé. Il est par exemple possible d’y déposer des fleurs comme sur une tombe classique.