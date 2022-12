Le Café Joli situé à Liège, lancera prochainement un vélo-biblio grâce à la fondation John Cockerill

Le projet proposé par le Café Joli, dans le cadre d’un appel à projets, a été sélectionné par la fondation John Cockerill. Ainsi, l’établissement va mettre en place, grâce au soutien plus que logistique de la fondation, un vélo-biblio, qui sillonnera la Cité ardente. « Avec l’expertise de John Cockerill, nous allons construire un vélo-biblio pour en faire une bibliothèque itinérante proposant des ouvrages pour enfants et adolescents de qualité. Ce vélo-biblio sera composé d’un vélo électrique couplé à une remorque couverte abritant les livres et équipé de panneaux photovoltaïques pour recharger la batterie et atteindre ainsi l’autarcie énergétique », indique l’établissement.

Une idée qui a germé grâce à un constat comme le relate l’ASBL. « Après un an d’ouverture de Café Joli et de développement des activités de Joli Livre, force est de constater que le public cible de l’ASBL, à savoir les personnes et familles qui sont peu familières à l’univers du livre, ne vient pas spontanément pousser les portes du café, et ce, malgré les activités gratuites proposées. Nous nous rendons compte que, pour toucher ce public, il nous faut aller à sa rencontre et non pas attendre qu’il (re)vienne à nous. C’est tout l’objet du vélo-biblio. »

L’essence de l’ASBL Ce projet qui s’inscrit à 100 % dans la philosophie du Café Joli. « Il s’agit d’un café littéraire, chapeauté par l’ASBL Joli Livre, qui a été créée en octobre 2020. Notre mission est de désacraliser le livre, le rendre plus accessible et casser l’image scolaire qu’il dégage. Dans notre établissement, il est possible de boire un café, de manger un bout, mais ça n’est pas tout puisqu’une bibliothèque est également mise à disposition des clients qui peuvent emprunter des livres », développe le Café Joli.

En outre, plusieurs activités sont organisées sur place. Il est principalement question d’animations réalisées autour du livre à destination des enfants. Chaque mercredi, des lectures contées sont organisées, l’ASBL réalise également des animations dans les écoles et des classes viennent dans le café. Notons que l’établissement expose des artistes locaux.