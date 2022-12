Luminus réclame 4 mois de garantie à la Danish Tavern de Liège avant de renouveler son contrat d’énergie: «C’est vraiment du foutage de gueule!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jean-Luc Vasseur est l’exploitant de la Danish Tavern, située sur la place Cathédrale à Liège, et il n’en revient toujours pas. « Cela fait 20 ans que je suis client chez Luminus et que je n’ai jamais eu une seule facture impayée, explique-t-il. Et je le suis également pour la Danish Tavern que j’ai reprise il y a un plus d’un an. »

Et pourtant en septembre dernier, son contrat fixe d’un an venant à échéance, il reçoit un message de son fournisseur d’énergie lui indiquant que, s’il souhaite conclure un nouveau contrat auprès de Luminus, il devra fournir une garantie financière équivalente à quatre mois de consommation.