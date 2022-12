Amadou Onana innove: le Diable rouge lance sa collection d’abonnements digitaux pour ses fans!

Décidément, Amadou Onana n’est pas un footballeur comme les autres. Seule éclaircie dans la grisaille qatarie des Diables rouges, le jeune milieu de terrain (21 ans) a décidé de lancer sa collection d’abonnements digitaux pour ses fans, créant un « Insiders Club » qui leur offrira gratuitement certains avantages. Comme la réception d’une photo dédicacée, un accès privilégié à du merchandising exclusif, la possibilité d’échanger directement avec le joueur ou la participation à des concours permettant de gagner des tickets pour ses rencontres.

D’une certaine façon, le joueur d’Everton innove dans le paysage sportif noir-jaune-rouge. « Avec cet abonnement, je veux créer un moyen nouveau et amusant d’échanger avec mes followers et mes fans, en dehors des réseaux sociaux », explique l’intéressé bien décidé, avec sa sœur et agent Melissa, à se développer dans différents domaines. À l’image de ce que certaines stars mondiales ont fait avant lui.

Pour ce faire, le clan Onana collabore maintenant avec Polarys, une société de software qui permet aux athlètes professionnels de lancer ces abonnements digitaux sous la forme de NFT – autrement dit « jeton non fongible » – mais qui ne requiert aucune connaissance préalable en blockchain ou cryptomonnaies. « Dès nos premiers échanges, Amadou a impressionné par son ambition, sa sensibilité et surtout son ouverture d’esprit aux nouvelles technologies », disait Selin Sutay, le CEO de la firme londonienne. Une nouvelle preuve que les joueurs d’aujourd’hui évoluent aussi au-delà du cadre du terrain.